Zwickau - Ein 81 Jahre alter Mann ist in Zwickau vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht und hat damit einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Er habe am Freitag vor einem Möbelkaufhaus rückwärts ausparken wollen, sei auf das falsche Pedal gerutscht und ungebremst gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Baum stürzte demnach auf ein vor ihm stehendes Auto und war damit gleichzeitig einem weiteren Wagen im Weg. Dieser Pkw stieß mit Baum und Wagen zusammen und kam auf dem stehenden Auto zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden belief sich den Angaben zufolge auf 70.000 Euro.