Bremen - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Bremen in eine Mauer gekracht und schwer verletzt worden. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 40-Jährige war nach einem vorherigen Unfall einfach weitergefahren. Die Beamten hätten ihn und sein Auto jedoch kurze Zeit später entdeckt. Der Mann habe daraufhin Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. In einer Kurve verlor er laut Polizei schließlich die Kontrolle über seinen Wagen und streifte einen Bordstein. Dadurch drehte sich das Auto und prallte in die Mauer.

Der Mann und seine Beifahrerin kamen nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und der Unfallwagen beschlagnahmt.