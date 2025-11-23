Ein Auto prallt in der Nacht auf der Autobahn 100 in Berlin-Schöneberg gegen eine Leitplanke. Der Fahrer steigt aus und verschwindet mit fremder Hilfe.

Berlin - Ein Autofahrer ist auf der A100 in Berlin-Schöneberg gegen eine Leitplanke gefahren und im Anschluss mit einem anderen Auto geflüchtet. Er soll in der Nacht zum Sonntag mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und die Kontrolle über den Wagen verloren haben, wie die Polizei mitteilte. Er prallte demnach gegen die Leitplanke. Daraufhin soll der Autofahrer ausgestiegen und mit einem anderen Fahrzeug geflüchtet sein. Die Polizei beschlagnahmte das Unfallauto.