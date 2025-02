Scheeßel - Ein Autofahrer hat sich im Landkreis Rotenburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Unbekannte habe bei einer Kontrolle in Scheeßel in der Nacht auf den Freitag einfach Gas gegeben, teilte die Polizei am Mittag mit. Die Beamten verfolgten den Wagen mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Innenstädte und Ortschaften.

Da der flüchtige Fahrer zwischenzeitlich Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde erreichte, brach die Polizei die Verfolgung in der Nähe von Hemslingen ab, um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Flucht beobachtet haben.