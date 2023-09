Autofahrer fährt zwei Mädchen an: 13-Jährige schwer verletzt

Zwickau - Ein Mann hat am Montagnachmittag in Zwickau zwei jugendliche Mädchen mit seinem Auto angefahren. Eine 13-Jährige wurde dabei schwer und eine 15-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei Zwickau am Dienstag mitteilte. Die beiden Mädchen hatten demnach die Straße überquert, als der 85 Jahre alte Autofahrer mit seinem Fahrzeug kam. Nähere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.