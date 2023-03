Autofahrer fährt Wolf auf A13 an

Freiwalde - Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 13 bei Freiwalde (Dahme-Spreewald) einen Wolf angefahren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Dienstag unverletzt, das Tier verendete noch vor Ort. Mit der Unfallaufnahme wurde auch das Wolfsmanagement beim Landesamt für Umwelt informiert, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Im deutschlandweiten Vergleich leben in Brandenburg die meisten Wölfe. Im Wolfsjahr 2021/2022 gab es laut Umweltministerium mindestens 47 Rudel und 14 Paare im Land.