Hartenstein - Ein neunjähriger Junge ist bei einem Autounfall in Hartenstein (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Dienstagnachmittag eine Straße überquert, als ihm ein 50 Jahre alter Mann in seinem Auto entgegenkam, wie die Polizei Zwickau am Mittwoch mitteilte. Der rechte Außenspiegel des Autos traf den Jungen den Angaben zufolge auf Kopfhöhe. Das Kind wurde laut Polizei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.