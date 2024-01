Berlin - Ein Autofahrer ist mit zwei Promille in Berlin-Marzahn gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 31-Jährige am Dienstagabend an der Mehrower Allee/Ecke Oberweißbacher Straße und Lea-Grundig-Straße (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) zunächst mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Dadurch sei der Mann gegen einen auf dem Mittelstreifen stehenden Baum gefahren und im Gegenverkehr zum Stehen gekommen. Nach einem Atemalkoholtest wurde er laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.