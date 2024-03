Autofahrer fährt 16-Jährigen auf Moped an

Auerbach - Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend auf einer Straße bei Auerbach (Vogtlandkreis) einen 16 Jahre alten Moped-Fahrer angefahren. Das teilte die Polizei Zwickau am Sonntagmorgen mit. Der Jugendliche sei schwer verletzt worden. Der 16-Jährige wollte demnach nach links abbiegen und zeigte das laut Polizei auch an. Der dahinterfahrende 28-Jährige überholte den Jugendlichen den Angaben zufolge trotzdem und stieß seitlich mit ihm zusammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.