Autofahrer entkommt nach Verfolgungsfahrt in Bad Harzburg

Bad Harzburg - Ein Autofahrer ist in Bad Harzburg im Landkreis Goslar mit seinem Wagen nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei geflüchtet. Die Beamten hatten den Unbekannten aufgrund seiner „auffälligen und rasanten Fahrweise“ bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Besatzung eines Streifenwagens ihn kontrollieren wollte, habe der Fahrer Gas gegeben. Die Polizei verfolgte das Auto über eine Strecke von rund sieben Kilometern mit hoher Geschwindigkeit mit mehreren Wagen durch das Stadtgebiet. Schließlich verloren sie den Flüchtigen am Samstagabend. Die Ermittler suche nun nach Zeugen, die den Wagen und das Nummernschild erkannt haben.