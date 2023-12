Osnabrück - In Melle-Buer bei Osnabrück hat am Freitagabend ein Pkw-Fahrer die Wand einer Autowaschanlage durchbrochen. Der Mann habe Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Die Wand des Gebäudes sei in der Folge eingestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Tankstelle habe kurzfristig geräumt werden müssen, weil durch den Unfall ein Gastank beschädigt worden war. Gas sei aber keines ausgetreten. Der Fahrer habe sich mit dem Besitzer der Autowaschanlage geeinigt, so dass die Polizei dort nicht als Vermittler in Erscheinung habe treten müssen.