Vier junge Menschen werden bei einem Unfall in Leipzig verletzt. Der Fahrer hatte Alkohol im Blut.

Vier Menschen wurden bei einem Autounfall in Leipzig verletzt. (Symbolbild)

Leipzig - Bei einem Autounfall in Leipzig sind vier junge Menschen verletzt worden. Der Wagen eines 19-Jährigen war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild und einem Ampelmast zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige sowie zwei 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer 19-Jähriger, der in dem Wagen saß, konnte den Angaben zufolge nach einer ambulanten medizinischen Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Polizei machte bei dem Fahrer des Wagens einen Atemalkoholtest und stellte einen Wert von 1,28 Promille fest. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.