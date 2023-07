Leipzig - Nach einem Autounfall in Leipzig soll der Verursacher zunächst den Unfallort verlassen und später sein Fahrzeug als gestohlen gemeldet haben. Der Wagen des 35-Jährigen war am Dienstag an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen einer ebenfalls 35-Jährigen geriet dabei auf Bahngleise und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, kehrte aber zurück und meldete sein Fahrzeug zunächst als gestohlen. Wenig später räumte er ein, dass er selbst sein Auto genutzt habe. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäuschens einer Straftat ermittelt.