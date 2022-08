Autodieb mit filmreifer Szene gestoppt

Berlin - Ein Dieb hat in Berlin-Moabit vor den Augen der Besitzerin ein Auto gestohlen. Doch wurde er nach Angaben von Zeugen mit einer filmreifen Szene gestoppt und festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die 26-jährige Autobesitzerin und ihr ein Jahr älterer Freund am Samstagnachmittag auf der Emdener Straße beim Beladen des entriegelten Autos, als ein Mann sich hinein setzte und den Motor anließ. Der Freund der Besitzerin soll sich in den Weg gestellt haben, doch der Dieb soll trotzdem Gas gegeben haben.

Der 27-Jährige landete auf der Motorhaube, hangelte sich dann aber nach eigenen Angaben während der Fahrt durch ein offenes Fenster in den Wagen und drückte die Bremse. Das Auto fuhr laut Polizei an einen Poller, an einen Ampelpfahl und über einen Gehweg, so dass Passanten beiseite springen mussten.

Der 34-jährige Tatverdächtige rannte weg, bevor Zeugen ihn fassten. Betrunken war er laut Atemalkoholtest nicht. Er besitzt nach Polizeiangaben keinen Führerschein. Der Mann kam mit einer Verletzung zunächst ins Krankenhaus, muss aber mit einem Haftbefehl rechnen. Der 27-jährige Freund der Autobesitzerin klagte über Schmerzen in den Beinen.