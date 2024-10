Mehr als jeder zweite Mensch in Thüringen besitzt statistisch gesehen ein Auto. Regional gibt es jedoch Unterschiede. Besonders niedrige Autodichten gibt es vor allem in einem Bereich.

Wiesbaden/Erfurt - In Thüringen kommen auf 1.000 Einwohner 562 Autos. Damit liegt der Freistaat unter dem Bundesschnitt von 580 Fahrzeugen pro 1.000 Menschen, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage bereits veröffentlichter Zulassungszahlen berichtet. Im Vergleich zu 2014 ist die Fahrzeugdichte in Thüringen gestiegen: Damals lag der Wert den Daten zufolge bei 538.

Regionale Unterschiede gibt es im Freistaat selbst: So liegen die niedrigen Autodichten vor allem in Städten. Die kleinsten Werte weisen den Statistikern zufolge Jena (405), Erfurt (456) und Weimar (460) auf. Die höchsten Werte finden sich in den Kreisen Saale-Orla (639) und Hildburghausen (639).

Deutschlandweit sind damit immer mehr Autos unterwegs. Zum Jahresanfang war die Rekordzahl von 49,1 Millionen Pkw angemeldet, wie es heißt. Das waren 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Weil gleichzeitig die Bevölkerung langsamer gewachsen ist, stieg die Fahrzeugdichte auf zwei Autos mehr als 2023 und sogar 37 Fahrzeuge mehr als im Jahr 2014. Der Rekord von 583 Autos pro 1.000 Bürger datiert aus dem Jahr 2022.

Alle ostdeutschen Länder unter Bundesschnitt

Die Zahlen zeigen deutliche regionale Unterschiede. So liegen alle ostdeutschen Flächenländer unter dem Bundesschnitt, alle westdeutschen darüber. Auch in den Stadtstaaten Berlin (329), Hamburg (426) und Bremen (435) gibt es verhältnismäßig wenig Autos pro 1.000 Einwohner. Dort sind die Nahverkehrsnetze gut ausgebaut und nicht jeder Mensch will ein eigenes Auto besitzen. Berlin ist das einzige Bundesland, in dem die Autodichte seit 2014 zurückgegangen ist.

In den Flächenländern ist eine deutlich größere Flotte zu beobachten. Das Saarland liegt den Statistiken zufolge mit 655 Autos auf 1.000 Einwohner an der Spitze vor Rheinland-Pfalz (630) und Bayern (623). Sachsen zeigt mit 534 Wagen den niedrigsten Wert eines Flächenlandes.