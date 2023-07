Autobahntunnel in Nordthüringen gesperrt

An der Schmücke/Heldrungen - Wer mit Bus und Auto in den nächsten Tagen über die Autobahn 71 von Thüringen nach Sachsen-Anhalt oder umgekehrt möchte, muss sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Der Autobahntunnel „Schmücke“ nahe Heldrungen (Kyffhäuserkreis) ist seit Sonntagmorgen in beide Richtungen gesperrt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Grund sei ein technisches Problem. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es sei noch nicht klar, wann der Tunnel wieder freigegeben werden kann.