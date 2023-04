Gotha - Die Autobahnpolizei hat bei Gotha einen verletzten Falken von der A4 gerettet. Das Tier saß am Donnerstagvormittag am Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer meldeten demnach den Falken der Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens sammelte ihn ein und brachte ihn Sicherheit. „Der noch kleine Raubvogel genoss die Fahrt im Streifenwagen“, schrieb die Polizei weiter. Anschließend sei das Tier an die Tierrettung der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen übergeben worden.