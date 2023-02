Dissen - Wegen eines brennenden Wagens ist die Autobahn 33 Osnabrück-Bielefeld am Freitag zeitweise gesperrt worden. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Autos war laut einer Polizeimeldung am Vormittag in Richtung Bielefeld unterwegs, als sie wegen eines technischen Problems kurz hinter dem Tunnel bei Dissen anhielt. Am Auto brach ein Feuer aus, woraufhin der Tunnel in beide Richtungen gesperrt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Auto wurde den Angaben zufolge bei dem Brand komplett zerstört.

Die Hitze beschädigte die Fahrbahn und eine Notrufsäule. Am Vormittag wurde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück wieder freigegeben. Die Fahrbahn Richtung Bielefeld war wegen der Reinigungsarbeiten auch am Nachmittag noch gesperrt.