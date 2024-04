Soltau - Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Autobahn 7 bei Soltau kommen wie geplant voran. Voraussichtlich bis Dezember solle die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen erneuert werden, dafür solle am Freitag die für die erste Bauphase geplante Verkehrsführung eingerichtet werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Dann könne es zwischen 9.00 und 13.00 Uhr zu Behinderungen kommen - danach stünden tagsüber weiter zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Zunächst sollten die Arbeiten in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau-Süd erfolgen - die Autobahn werde auf einer Strecke von zehn Kilometern erneuert.

Jeweils zwischen 19.00 und 6.00 Uhr werde eine der beiden Spuren in Richtung Hamburg gesperrt, ebenso die Auf- und Abfahrt in Soltau-Süd, umgeleitet werde der Verkehr über die Anschlussstelle Soltau-Ost. Die Arbeiten an der Autobahn in Richtung Hamburg sollen den Angaben zufolge bis Ende Juli dauern, Verschiebungen sind demnach möglich.

Anschließend werde in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Dorfmark gebaut. Dort werde die Fahrbahn auf insgesamt 15 Kilometern erneuert und nachts nur einspurig befahrbar sein.