Hannover - Die Autobahn 2 bei Hannover ist nach Aufräumarbeiten aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls wieder in beide Richtungen befahrbar. Wie die Polizei Hannover am frühen Morgen mitteilte, sind die Sperrungen komplett aufgehoben und der Verkehr läuft langsam wieder an.

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen war die Autobahn 2 bei Hannover in Fahrtrichtung Dortmund am Montag gesperrt worden. An dem Unfall waren laut Polizei zwei Lastwagen und drei Sattelzüge beteiligt. Bei dem Auffahrunfall sei der Tank eines Lasters aufgerissen und Kraftstoff sei auf die Fahrbahn gelaufen. Die anschließenden intensiven Reinigungsarbeiten dauerten die ganze Nacht an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro.