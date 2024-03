Rieste - Nach dem Abrisse einer Brücke für eine neue Anschlussstelle an der Autobahn 1 ist diese wieder für Autofahrerinnen und Autofahrer freigeben. Das bestätigte die Polizei am Montagmorgen. Die Autobahn 1 (Bremen - Osnabrück) war zuvor zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden am Wochenende in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen.

In der Nacht zum Samstag war mit dem Abriss der Brücke begonnen worden. Dazu war ein Polsterbett aus Sand aufgefahren worden, um die Fahrbahn nicht zu beschädigen. Vier Kettenbagger mit Stemmhammern und Betonscheren rückten an, um die Brückenteile zu zerkleinern. Die rund 1200 Tonnen Betonbruch sollten nach Angaben der Autobahngesellschaft mit rund 50 Lkw-Ladungen abtransportiert werden.

Der Abriss des Bauwerks ist notwendig, da seit Januar an der Stelle eine neue Anschlussstelle für die Autobahn gebaut wird. Die Brücke, die bislang eine Gemeindestraße über die Autobahn führte, soll an fast gleicher Stelle neu aufgebaut werden. Mit der neuen Anschlussstelle soll laut der Autobahngesellschaft auch die bereits vorhandene und stark genutzte Auf- und Abfahrt in Neuenkirchen/Vörden (Landkreis Vechta) entlastet werden.