In Dresden kollidiert ein Auto mit einer Straßenbahn. Der Wagen wird auf das Gleisbett geschleudert. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Dresden - Beim Zusammenstoß mit einer Tram sind zwei Menschen in einem Auto in Dresden schwer verletzt worden. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen auf das Gleisbett geschleudert, wie die Feuerwehr nach dem Unfall mitteilte. Die zwei Insassen wurden im Auto eingeschlossen. Einsatzkräfte mussten sie mit Rettungsgeräten befreien.

Die Beifahrerin wurde den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt laut Feuerwehr einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Unter Reanimationsbedingungen kam auch er in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer erlitt bei dem Unfall in der Wilsdruffer Vorstadt leichte Verletzungen. Der Mann wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut, wie es weiter hieß.

Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben laut Feuerwehr unverletzt. Sie stünden jedoch unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.