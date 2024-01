Leipzig - Bei einem Zusammenstoß eines Autos und einer Straßenbahn in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Am Montagnachmittag habe eine Autofahrerin auf der Prager Straße links in die Mühlstraße abbiegen wollen und dabei die Straßenbahn übersehen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge ist die Straßenbahn in die gleiche Richtung gefahren wie die 55 Jahre alte Autofahrerin. Ihre 80 Jahre alte Beifahrerin ist nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Zunächst hatte die „Leipziger Volkszeitung“ über den Unfall berichtet.

Es ist bereits der zweite Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Leipzig der vergangenen Tage. Am Freitag ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen eine Straßenbahn entgleist. Verletzt wurde dabei niemand.