Auf der A31 stoßen ein Auto und ein Motorrad bei einem Spurenwechsel zusammen. Die Frau auf dem Bike wird dabei schwer verletzt. Es kommt zu Sperrungen in Richtung Emden.

Twist - Eine Motorradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der A31 bei der Anschlussstelle Twist (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Sanitäter brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ein Notarzt versorgte die Frau demnach noch an der Unfallstelle. Das Alter der Bikerin sei bislang unbekannt.

Den Angaben zufolge kam es bei einem Spurwechsel zur Kollision. Der genaue Unfallhergang ist bisher aber unklar, hieß es. Die A31 ist derzeit in Richtung Emden halbseitig gesperrt - der Polizei zufolge kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.