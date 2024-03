Lengenfeld/Zwickau - Ein Auto ist in Lengenfeld im Vogtland mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der 74-jährige Autofahrer und dessen 64 Jahre alte Begleiterin wurden dabei leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch betreut, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Der 40-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

In dem Bus befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Das Auto fuhr laut Polizei auf der Bundesstraße B94 in Richtung Reichenbach, als es an einer Kreuzung zu dem Zusammenstoß kam. Den Angaben zufolge entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.