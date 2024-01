Stollberg - Ein 41-Jähriger hat bei einem Unfall wegen Glatteises eine Ampelanlage in Stollberg zerstört. Der Mann wurde bei dem Unfall auf der B180 nur leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag sagte. Demnach habe er bei der Kreuzung der B169 in Richtung der nahe gelegenen Autobahn wegen der Glätte die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in die Ampelanlage gekracht. Das Fahrzeug sei dabei umgekippt und wie die Ampel stark beschädigt worden. Auch der Anhänger sei dabei umgekippt und verteilte die geladenen Holzpellets auf der Straße. Wegen Reinigungsarbeiten war die B180 zeitweise gesperrt. Der Sachschaden betrage etwa 20.000 Euro.