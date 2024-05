Zwickau - Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist eine Autofahrerin in Zwickau schwer verletzt worden. Die 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Bahn konnte jedoch die Fahrt fortsetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau am Freitagnachmittag rechts abbiegen und übersah dabei die Bahn, die in gleicher Richtung unterwegs war und Vorfahrt hatte. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.