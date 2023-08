Salzgitter - Eine 77-jährige Fußgängerin ist am Freitagabend in Salzgitter von einem 29-jährigen Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Fußgängerin die vierspurige Fahrbahn überqueren und wurde dabei von dem Autofahrer übersehen. Sie wurde von dem Auto erfasst und von der Fahrbahn geschleudert. Die 77-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.