Polizisten arbeiten an einem Wrack.

Joachimsthal - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der L23 zwischen Joachimsthal und Friedrichswalde (Landkreis Barnim) schwer verletzt worden. Der 68-jährige Fahrer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam sagte. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach. Er und seine 66 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.