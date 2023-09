Grevesmühlen/Halle - Bei einem Autounfall in Nordwestmecklenburg sind am Sonntag vier Menschen aus Sachsen-Anhalt schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 31-jährige Fahrerin des Wagens aus Halle (Saale) auf der Bundesstraße 105 ins Schleudern geraten und hatte sich nahe Grevesmühlen überschlagen. Die Fahrerin, eine 38 Jahre alte Frau und zwei 24 und 28 Jahre alte Männer, die ebenfalls in dem Wagen saßen, wurden wegen der schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in mehrere Kliniken gebracht. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.

Die Fahrerin soll zuerst nach rechts von der B105 abgekommen sein und dann scharf nach links gegengelenkt haben. Das habe zum Überschlagen des Fahrzeugs geführt. Das Auto schleuderte in ein Maisfeld, wo es auf dem Dach liegenblieb. Die B105, die von Grevesmühlen nach Schleswig-Holstein führt, war zur Bergung und Unfalluntersuchung längere Zeit gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden.