Westoverledingen - Vier junge Auto-Insassen sind bei einem Unfall in Westoverledingen (Landkreis Leer) leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei am mitteilte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der 20-Jährige als auch seine Mitfahrer im Alter von 16, 19 und 21 Jahren mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.