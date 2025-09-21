Ein Auto fliegt in Berlin über die Mittelinsel, reißt Ampelmast und Verkehrsschild um und kracht in einen Transporter – mit schweren Folgen für den Fahrer.

Ein Auto hat sich am Samstagabend in Berlin-Niederschöneweide überschlagen und ist gegen einen Transporter geprallt. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Niederschöneweide ist ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen verunglückt. Polizeiangaben zufolge verlor der Fahrer am Samstagabend an der Kreuzung Michael-Brückner-Straße, Ecke Sterndamm, die Kontrolle über seinen Wagen. Er raste über die Mittelinsel, riss ein Verkehrsschild und den Mast einer Ampel um, überschlug sich und krachte schließlich in einen entgegenkommenden Transporter.

Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Wie Fotos der „B.Z.“ zeigen, glich die Unfallstelle einem Trümmerfeld – der Transporter war aufgeschlitzt, die Straße übersät mit Trümmern. Die Kreuzung war für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.