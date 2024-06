Bad Bentheim - Ein Autofahrer hat sich in Bad Bentheim mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen und schwer verletzt. Der 68-Jährige hatte am Freitag ein Auto überholt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Graben. Das Auto überschlug sich mehrmals und prallte schließlich gegen eine Mauer und ein geparktes Fahrzeug. Der 68-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 27.000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilte.