Obergebra/Nordhausen - Ein Auto hat sich in der Nacht auf Freitag auf der Straße bei Obergebra (Landkreis Nordhausen) überschlagen. Dessen 17-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Er war nach bisherigen Erkenntnissen im Drogenrausch zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Ein Drogenschnelltest war positiv verlaufen. Zudem war nicht im Besitz eines Führerscheins.