Industrie

„Große Durchsicht“ bei Leunaer Chemiewerk Domo

Auf dem Gelände des Chemieunternehmens Domo in Leuna stand in den vergangenen Wochen die Produktion still. Während des geplanten Stillstands haben Beschäftigte jedoch alles andere als Pause - mit einem fast doppelt so großen Team wird getüftelt, geprüft und geputzt.