Neuruppin - Zwei Männer und eine Frau sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 in Brandenburg schwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Fahrer sei am Samstag mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin zu schnell gefahren und ins Schleudern gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Fahrzeug sei erst links auf die Mittelschutzplanke geprallt, dann nach rechts abgekommen, habe den Wildschutzzaun durchbrochen und sich überschlagen.

Alle drei Autoinsassen - außer dem Fahrer ein Beifahrer und eine Frau auf dem Rücksitz - wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Neuruppin gebracht. Die Richtungsfahrbahn nach Berlin wurde kurzzeitig gesperrt, unter anderem weil ein Rettungshubschrauber dort landete.