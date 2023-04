Holle - Eine Frau hat sich am Montagabend auf der Bundesstraße 6 bei Holle mit ihrem Pkw überschlagen und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand sei die 25-Jährige in einer Linkskurve mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach streifte der Wagen daraufhin einen Baum, überschlug sich und blieb auf einem Feld neben der Fahrbahn liegen. Zur Bergung der jungen Frau seien 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. Die schwer verletzte Fahrerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache war am Dienstagmorgen noch unklar. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.