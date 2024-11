Rabenstein/Fläming - Ein Mann hat sich mit seinem Auto auf der A9 nahe dem Ortsteil Klein Marzehns in Rabenstein/Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark) überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er am frühen Morgen zunächst von der Straße ab und fuhr dann gegen eine Notrufsäule. Daraufhin überschlug sich das Auto auf einem Grünstreifen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Wegen des Unfalls war die Autobahn Richtung Leipzig zeitweise voll gesperrt. Am frühen Vormittag wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Warum das Auto von der Autobahn abkam, ist bislang unklar. Auch zum Alter des Verletzten machte die Polizei keine Angaben.