Crossen/Elster - Zwei Frauen sind im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt worden, als ihr Auto erst eine Straßenlaterne touchierte, sich dann überschlug und auf dem Dach landete. Die 63 Jahre alte Fahrerin und ihre 90-jährige Beifahrerin kamen laut Polizeiangaben von Sonntag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste die Frauen nach dem Unfall am Samstag in Crossen an der Elster zunächst aus dem Wagen befreien. Angaben zur Unfallursache machte die Polizei nicht.