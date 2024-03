Dörpen - Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Dörpen (Landkreis Emsland) mit seinem Wagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei am Sonntagnachmittag mit dem Auto zunächst gegen eine Verkehrsinsel gefahren, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Anschließend habe sich sein Wagen überschlagen. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Ursache des Unfalls gab es zunächst keine Angaben. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht beteiligt.