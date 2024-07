Ein Auto überschlägt sich, landet im Graben, ein junger Mann kommt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Was ist die Ursache des Unfalls?

Goslar - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 82 im Raum Goslar hat ein 22 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Wagen des Mannes sei am Morgen in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Auf dem Grünstreifen überschlug sich der Wagen und blieb schließlich in einem Graben liegen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen nach Hannover ins Krankenhaus - per Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße wurde für die Landung des Hubschraubers vorübergehend komplett gesperrt.