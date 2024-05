Zwickau - Beim Überschlag eines Autos am Donnerstagabend in Zwickau hat der 19-jährige Fahrer Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug aus bisher nicht geklärten Gründen ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Der junge Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5 500 Euro.