Hoyerswerda - Bei einem Unfall ist eine 84 Jahre alte Frau am Freitag am Waldfriedhof in Hoyerswerda schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Samstag ließ ein 46 Jahre alter Autofahrer die Rentnerin und zwei weitere Insassen seines Wagens am Friedhof aussteigen. Doch der Wagen fuhr schon wieder an, als die 84-Jährige noch nicht komplett im Freien war. Sie stürzte und wurde von dem Auto überrollt. Laut Polizei kam sie ins Krankenhaus. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.