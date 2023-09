Magdeburg - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Magdeburg von der Rampe eines Autotransporters abgestürzt. Die 78-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge war das Auto der Frau am Montagnachmittag auf die Rampe des am rechten Fahrbahnstreifen stehenden Transporters geraten. Das Auto hob ab und landete einige Meter weiter auf dem Dach auf der Fahrbahn. Wieso die 78-Jährige auf die Rampe auffuhr, ist laut Polizei bislang unklar. Die Polizei ließ ihr Auto abschleppen.