Eberswalde - Eine 55-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Eberswalde (Landkreis Barnim) gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam die Autofahrerin Montagnacht von der Straße ab, woraufhin das Auto einen Zaun durchbrach und eine Böschung herunterstürzte. Das Auto kam in einer Kleingartenparzelle zum Stehen. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten die Frau vor Ort und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort erlag die 55-Jährige ihren Verletzungen. Warum die Frau von der Straße abkam, war zunächst unklar und wird von der Polizei ermittelt.