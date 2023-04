Leipzig - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind in Leipzig zwei Menschen verletzt worden. Eine 42-Jährige ist in der Bahn so schwer gestürzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 25-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde jedoch zunächst zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Autofahrerin wollte nach den Angaben am Montagabend auf der Straße nach ersten Ermittlungen an einer Stelle links abbiegen, wo es nicht erlaubt war. Dabei hatte sie nicht auf die Bahn geachtet. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 15.000 Euro.