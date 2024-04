Haren - Zwei 16-Jährige sind auf ihrem Mofa in Haren im Landkreis Emsland von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Ein Unbekannter Autofahrer sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach an einer Kreuzung über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort stieß der Wagen mit dem Mofa zusammen, dass auf der Kreuzung abbiegen wollte. Dessen 16 Jahre alter Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall in der Nacht auf Samstag beobachtet haben.