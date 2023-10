Görlitz - Ein Zusammenstoß eher ungewöhnlicher Art hat sich in Görlitz ereignet. Ein Auto fuhr am Freitag gegen eine Drohne, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fluggerät habe sich gerade im Landeanflug befunden. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Es entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro.