Berlin - Ein Auto hat in Berlin-Alt-Treptow einen zwölfjährigen Radfahrer angefahren. Rettungskräfte brachten den Jungen mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 59-jährige Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Elsenstraße bei Grün nach links in die Straße Am Treptower Park eingebogen sein, als der Zwölfjährige bei roter Fußgängerampel mit seinem Fahrrad die Straße überquert haben soll. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat den Anfaben zufolge die weiteren Ermittlungen übernommen.