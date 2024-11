Ein Mann gerät mit seinem Auto im Vogtlandkreis in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit einem Lkw zusammen und wird tödlich verletzt. Was ist bekannt?

Neumark - Ein 80-Jähriger ist mit seinem Auto in Neumark (Vogtlandkreis) frontal mit einem Lkw zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach geriet der Mann am Vormittag aus ungeklärter Ursache nach links von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß das Auto frontal mit dem Lkw zusammen. Der 62-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die B173 war wegen der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt.